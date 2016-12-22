Федерация футбола Турции выразила соболезнования в связи с гибелью посла РФ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Глава Федерации футбола Турции Йылдырым Демирорен направил на имя президента Российского футбольного союза Виталия Мутко официальное письмо, в котором выразил соболезнования в связи с трагической гибелью посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова.

"Я был шокирован, узнав о смерти посла РФ в Турции Андрея Карлова вследствие нападения террористов. От имени футбольной семьи Турции выражаю нашу глубокую скорбь в связи с кончиной г-на Карлова и передаю соболезнования всей России, его семье и Российскому футбольному союзу", - говорится в письме, текст которого в четверг приводится на сайте РФС.

Нападение на Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. По данным МВД Турции, в российского дипломата стрелял 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он убил А.Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии. В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен спецназом. МИД РФ квалифицировал нападение как теракт.

Карлову посмертно присвоено звание Героя России.