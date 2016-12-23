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Шесть российских лыжников отстранены от международных соревнований

Есть обновление от 14:46

Такое решение приняла Международная федерация лыжного спорта в связи с расследованием возможных нарушений антидопинговых правил в Играх в Сочи

Шесть российских лыжников отстранены от международных соревнований
Фото: ТАСС, Владимир Смирнов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила от международных соревнований шесть членов сборной России по лыжным гонкам, говорится в заявлении FIS, обнародованном пресс-службой организации.

В организации отметили, что решение связано с расследованием предполагаемых нарушений антидопинговых правил в ходе зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Имена спортсменов не указываются.

Как сообщалось, независимая комиссия ВАДА под руководством Ричарда Макларена обнаружила вероятную подмену допинг-проб у 15 российских медалистов Олимпиады в Сочи 2014 года.

В пятницу МОК объявил о том, что завел дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, принявших участие в зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

В Играх-2014 в Сочи российские лыжники завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 1 бронзовую медали.

Теги: лыжный спорт, Олимпиада-2014, Сочи-2014
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