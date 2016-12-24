Президент "Томи" пообещал погасить долги по зарплате в начале 2017 года

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Руководство футбольного клуба "Томь" рассчитывает погасить долги по заработной плате в начале 2017 года, сообщил президент ФК, губернатор Томской области Сергей Жвачкин в эфире телеканала "Россия-1" в субботу.

"Мы решим вопрос в первом квартале следующего (2017 - ИФ) года по задолженности с зарплатой. Если легионеры не останутся, будет играть дубль за совершенно другие деньги", - сказал он.

Жвачкин подчеркнул, что для этого не будут использованы средства бюджета Томской области. "Сегодня сложная экономическая ситуация, выделять средства предприятиям тяжело, но с бюджета (региона - ИФ) нельзя выделять деньги", - отметил президент клуба.

Он посетовал, что позаимствованная у Запада российская футбольная система, подразумевающая доходы с продажи билетов, с телевизионных трансляций и продажи сувенирной продукции, не работает.

"С самого начала надо было продумывать другую систему. Клубы, которые десятилетиями существуют в мире, зарабатывают сотни миллионов долларов, поэтому и зарплата там высокая, - добавил Жвачкин. - Представьте, что мы по аналогии с ними повысим в сто раз цену на билет. Но тогда болельщики ходить на матчи не будут".

Как сообщалось, футбольный клуб "Томь" испытывает финансовые трудности - игроки и персонал не получают зарплату уже на протяжении нескольких месяцев из-за неопределенности с формированием бюджета. В середине октября приставы арестовали одно из зданий клуба, имевшего задолженность по налоговым платежам в 34,5 млн рублей. Из-за долгов перед основным составом клуб готов доиграть сезон с помощью команды-дубля.

По итогам 17 туров "Томь" занимает последнее 16 место в таблице РФПЛ с девятью очками.