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Сын Михаэля Шумахера будет выступать в европейской "Формуле-3"

17-летний гонщик провел два последних сезона в "Формуле-4"

Сын Михаэля Шумахера будет выступать в европейской "Формуле-3"
Мик Шумахер
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера Мик подписал контракт на 2017 год с командой Prema, выступающей в европейском чемпионате "Формула-3", сообщает пресс-служба этой гоночной серии.

Таким образом, молодой немецкий пилот поднимается еще на один уровень в карьере после двух лет в "Формуле-4". Он дебютировал в немецкой Ф4 в 2015 году и одержал одну победу. Затем перешел в Prema и в нынешнем сезоне выступал в немецкой и итальянской сериях, претендуя на титул в обеих (он стал вторым как в итальянской, так и в немецкой Ф4).

Его партнерами по команде в 2017 году станут китайский протеже Ferrari Гуан Юй Чжоу (Guan Yu Zhou) и британец Каллум Иллот.

Менеджером Шумахера-младшего является Сабина Кем - бывший пресс-секретарь его отца, ставшая впоследствии управляющей делами семьи немецкого пилота, который получил три года назад тяжелейшую травму головы при катании на горных лыжах.

Родственники гонщика, его друзья и Кем не распространяются о его состоянии и отказываются комментировать слухи об улучшении или ухудшении состояния. Семикратного чемпиона почти никто не видел после получения им повреждений головы.

Мику Шумахеру 17 лет, несколько лет назад он начал профессиональную гоночную карьеру. При этом молодого немца многие уже сравнивают с его отцом, ставшим самым титулованным гонщиком в истории "Формулы-1".

Теги: автоспорт, Формула-1, Мик Шумахер
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