Медведева выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Она набрала сумму баллов, превышающую мировой рекорд Юна Ким, но официально достижение засчитано не будет

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Евгения Медведева завоевала золото чемпионата России по фигурному катанию среди одиночниц. Она набрала 233,57 балла.

Этот результат превосходит мировым рекордом, но официально он не будет засчитан, поскольку турнир имеет региональный статус. Таким образом рекордом останется достижение южнокорейской спортсменки Ю На Ким, которая на Олимпиаде-2010 получила 228,56 балла.

Второе место на чемпионате России досталось 14-летней Алине Загитовой (221,21 балла).

Бронза у Марии Сотсковой (219,90 балла).

Кроме того, в субботу медали разыграли пары. Лучшими на турнире, проходящем в Челябинске, стали Ксения Столбова и Федор Климов (220,12 балла).

Второе место у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова (219,19 балла). Замкнули тройку призеров Наталья Забияко и Александр Энберт (201,91 балла).