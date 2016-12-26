Организаторы боя Поветкин - Стиверн не будут судиться из-за его отмены

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Промоутерская компания RCC Boxing Promotions, которая занималась организацией боя Александра Поветкина в Екатеринбурге, не будет подавать иск из-за отмены боя с Бермейном Стиверном, сообщил исполнительный директор компании Алексей Титов на пресс-конференции в Екатеринбурге в понедельник.

"Иск будет подавать только команда Поветкина, потому что это их боксер. И это уже их дело. Но я бы не сказал, что это их личное дело, потому что тут задеты интересы не просто промоуторской компании "Мир бокса", а тут задет имидж нашей страны в первую очередь", - сказал Титов.

По его словам, в настоящее время иски не подала и команда Стиверна.

"Его команда, насколько мне известно, пока никаких исков не подала. И Дон Кинг (промоутер, который представляет интересы Б.Стиверна) вообще высказался следующим образом: что он еще раздумьях, стоит ли ему это делать или нет", - отметил Титов.

Ранее глава WBC Хосе Сулейман сообщил, что Всемирный боксерский совет отменил бой, который Поветкин должен был провести 17 декабря в Екатеринбурге с Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. За несколько часов до поединка бой был отменен из-за положительной допинг-пробы россиянина на остарин.

В новой допинг-пробе боксера Поветкина остарин не обнаружен. Кроме того, как сообщил промоутер россиянина Андрей Рябинский, в двух из трех проб, сданных Поветкиным с середины ноября, запрещенного остарина нет.