Футболист "Амкара" Джикия перешел в "Спартак"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" подписал контракт с защитником пермского "Амкара" Георгием Джикией, сообщает пресс-служба столичного клуба

Долгосрочный контракт вступает в силу 27 декабря 2016 года.

"Очень рад, что "Спартак" принял решение подписать со мной контракт. Готов оправдать доверие и двигаться только вперед. Рассчитываю, прежде всего, закрепиться в основном составе и сделаю все, чтобы помочь команде добиться поставленных перед ней целей", - приводит пресс-служба "Спартака" слова футболиста.

23-летний Г.Джикия выступал за "Амкар" с 2015 года, в нынешнем сезоне он провел за пермскую команду 16 матчей и забил один мяч. Является кандидатом в сборную России.