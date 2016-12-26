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"Спартак" отыгрался после 4-х пропущенных подряд шайб от "Слована" и все же проиграл

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги "Слован" на своем льду в Братиславе одержал победу над московским "Спартаком".

Судьба встречи, по ходу которой "Слован" вел в четыре шайбы, но упустил преимущество, решилась в серии буллитов. Успех в ней сопутствовал "Словану". Результат противостояния - 5:4 (0:0, 4:0, 0:4, 0:0, 1:0) в пользу словацкого клуба.

В этот игровой вечер состоялся еще ряд матчей. Их результаты: "Югра" (Ханты-Мансийск) - "Сибирь" (Новосибирск) - 3:2 (0:1, 2:0, 1:1), "Торпедо" (Нижний Новгород) - "Витязь" (Подольск) - 3:2 (0:0, 2:2, 1:0), "Йокерит" (Хельсинки) - "Динамо" (Рига) - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0), ЦСКА (Москва) - "Локомотив" (Ярославль) - 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1, победитель определился в серии буллитов).

Теги: хоккей, КХЛ
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