Фан-зона и огромный медиаэкран появятся на Воробьевых горах к ЧМ по футболу

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Медиаэкран размером 140 квадратных метров установят на Воробьевых горах в Москве к Чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщает официальный портал столичной мэрии.

Экран, который покажет всех матчи мундиаля, станет центральный точкой фестиваля болельщиков. Фан-зона на Воробьевых горах вместит до 40 тыс. человек, ее размер достигнет 36 тыс. кв. метров, говорится в сообщении. Главной площадкой фан-зоны станет большая сцена, на которой перед болельщиками выступят артисты и музыканты.

"Фан-фест на чемпионате мира станет, без сомнений, лучшим местом в столице, но, конечно, после стадионов, где будут проходить матчи", - сказал порталу глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

Площадка на Воробьевых горах будет открываться за два часа до начала первого матча и прекращать работу через некоторое время после окончания последней игры. На ее территории предусмотрены места для инвалидов-колясочников - в первых рядах перед сценой.

В фан-зоне расположится информационный центр для туристов, сотрудники которого будут говорить на двух языках - русском и английском. Болельщики также смогут посетить самый большой магазин сувенирной продукции с символикой турнира.

Добраться до фан-феста можно будет на бесплатных автобусах, которые запустят от станции метро "Киевская" и стадиона "Лужники". Они смогут перевезти до 2,5 тыс. человек за один час. Любители велосипедов смогут оставить их на специальной парковке перед фан-зоной.