Россия уступила Канаде на молодежном ЧМ по хоккею

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной России по хоккею потерпели неудачу в матче первого тура стартовавшего в Торонто чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

В ночь нам вторник по московскому времени российская команда встречалась с Канадой и проиграла. Результат матча – 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) в пользу канадцев.

Следующий матч Россия проведет с Латвией, игра состоится в ночь на среду и стартует в 0:00 мск.

Чемпионат мира среди молодежных команд пройдет с 26 декабря по 5 января в Торонто. Сборная России выступит в группе В вместе с командами США, Канады, Словакии и Латвии. Группу А составят Финляндия, Швеция, Чехия, Дания, Швейцария.

В четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды каждой из групп.