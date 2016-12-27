Главные новости
В РоссииГенпрокуратура проверит законность высказываний Рынски о крушении Ту-154В РоссииСвидетель сравнил падающий Ту-154 с мотоциклом на заднем колесеВ миреМинистр обороны Израиля призвал евреев уезжать из Франции
Спорт

Россия уступила Канаде на молодежном ЧМ по хоккею

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной России по хоккею потерпели неудачу в матче первого тура стартовавшего в Торонто чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

В ночь нам вторник по московскому времени российская команда встречалась с Канадой и проиграла. Результат матча – 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) в пользу канадцев.

Следующий матч Россия проведет с Латвией, игра состоится в ночь на среду и стартует в 0:00 мск.

Чемпионат мира среди молодежных команд пройдет с 26 декабря по 5 января в Торонто. Сборная России выступит в группе В вместе с командами США, Канады, Словакии и Латвии. Группу А составят Финляндия, Швеция, Чехия, Дания, Швейцария.

В четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды каждой из групп.

Теги: хоккей, молодежный ЧМ по хоккею
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Спорт
Генподрядчик констатировал окончание строительных работ на "Зенит-Арене"Генподрядчик констатировал окончание строительных работ на "Зенит-Арене"
Cоответствующие документы подпишут в понедельникПодробнее
Гинер прокомментировал смену тренера в ЦСКАГинер прокомментировал смену тренера в ЦСКА
Он допустил, что бывший главный тренер Леонид Слуцкий после паузы будет помогать командеПодробнее
Медведева выиграла чемпионат России по фигурному катаниюМедведева выиграла чемпионат России по фигурному катанию
Она набрала сумму баллов, превышающую мировой рекорд Юна Ким, но официально достижение засчитано не будетПодробнее
Сын Михаэля Шумахера будет выступать в европейской "Формуле-3"Сын Михаэля Шумахера будет выступать в европейской "Формуле-3"
17-летний гонщик провел два последних сезона в "Формуле-4"Подробнее
Промоутер Поветкина сообщил об отсутствии допинга в новой пробе боксераПромоутер Поветкина сообщил об отсутствии допинга в новой пробе боксера
Запрещенного остарина нет в двух из трех проб, сданных спортсменом с середины ноябряПодробнее
Федерация лыжных гонок России отказалась от проведения финала Кубка мира в ТюмениФедерация лыжных гонок России отказалась от проведения финала Кубка мира в Тюмени
Ранее из России были перенесены международные соревнования по бобслею и скелетону, биатлону, конькобежному спортуПодробнее
Шесть российских лыжников отстранены от международных соревнованийШесть российских лыжников отстранены от международных соревнований
Такое решение приняла Международная федерация лыжного спорта в связи с расследованием возможных нарушений антидопинговых правил в Играх в СочиПодробнее
МОК перепроверит допинг-пробы всех российских участников ОИ-2010 в ВанкувереМОК перепроверит допинг-пробы всех российских участников ОИ-2010 в Ванкувере
Соответствующее сообщение обнародовано в распространенном в пятницу пресс-релизе МОКПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Ушел из жизни Джордж Майкл9 фото
26 декабря
Ушел из жизни Джордж Майкл
Поисковые работы в районе крушения Ту-1549 фото
25 декабря
Поисковые работы в районе крушения Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
23 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГенпрокуратура проверит законность высказываний Рынски о крушении Ту-154В РоссииСвидетель сравнил падающий Ту-154 с мотоциклом на заднем колесеВ миреМинистр обороны Израиля призвал евреев уезжать из ФранцииВ миреМексиканская авиакомпания приостановила полеты Sukhoi Superjet 100
Bild узнала о плане Киссинджера по улучшению отношений Трампа с РФ
Цена нефти Brent стабилизировалась у отметки $55,15 за баррель
Роспотребнадзор обнаружил в Иркутске 13 тысяч литров стеклоочистителя с метанолом
В МИД РФ обвинили Украину в отказе предоставлять данные о задержанных россиянах
Московская полиция пока не задержала ранившего пять человек грабителя
Что случилось этой ночью: вторник, 27 декабря
Россия уступила Канаде на молодежном ЧМ по хоккею
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи