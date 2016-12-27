Определены лауреаты спортивной премии "Серебряная лань"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Федерация спортивных журналистов России определила десять лауреатов спортивной премии "Серебряная лань", вручаемой федерацией лучшим, по ее мнению, спортсменам.

Награды получат победитель Олимпиады-2016 в соревнованиях по вольной борьбе Сослан Рамонов, Виктория Бойкова (фехтование, паралимпийский спорт), Софья Великая (фехтование), Наталья Ищенко и Светлана Ромашина (синхронное плавание), Сергей Карякин (шахматы), Александр Лесун (современное пятиборье), Маргарита Мамун (художественная гимнастика), Евгения Медведева (фигурное катание), Алия Мустафина (спортивная гимнастика) и Евгений Тищенко (бокс).

Лучшим тренером признан наставник женской сборной по гандболу Евгений Трефилов, приведший команду к "золоту" Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Лучшей командой названы его подопечные.

Награды будут вручены в Олимпийском комитете России в начале 2017 года.