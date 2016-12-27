Теннисистка Кузнецова начнет сезон-2017 выступлением в Австралии

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Светлана Кузнецова планирует в начале следующего года сыграть три турнира в Австралии, включая Australian Open, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе спортсменки.

"Первую игру нового сезона Светлана встретит на корте в Австралии уже в самом начале января, выступив на Brisbane International. Далее ее ожидают такие турниры как: Apia International Sydney, Australian Open, St. Petersburg Ladies Trophy, Dubai Duty Free, Qatar Total Open и другие", - сообщил представитель теннисистки.

Кузнецова в завершившемся сезоне сыграла в 19 турнирах, выступила на Олимпиаде в Рио, а также на Кубке Федераций, выиграв 46 матчей.

Теннисистка является обладательницей 16 титулов одиночном и парном разрядах. В 2004 году выиграла Открытый чемпионат США, а в 2009-м - Открытый чемпионат Франции на турнире "Большого Шлема", она - трёхкратная победительница Кубка Федерации в составе сборной России (2004, 2007, 2008), победительница "Кубка Кремля" в 2015 и 2016 годах в одиночном разряде.

Входит в первую десятку мирового рейтинга, занимая девятое место, и является первой ракеткой России.