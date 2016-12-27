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Спорт

Криштиану Роналду признан спортсменом года в Европе

Его кандидатура набрала больше всех голосов в результате опроса, который был проведен среди представителей 27 европейских информационных агентств.

Криштиану Роналду признан спортсменом года в Европе
Нападающий "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду
Фото: Reuters

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду получил награду как лучший спортсмен Европы 2016 года, сообщает пресс-служба мадридского ФК во вторник.

Его кандидатура набрала больше всех голосов в результате опроса, который был проведен среди представителей 27 европейских информационных агентств.

В составе "Королевского клуба" 31-летний португалец выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, вместе с национальной командой стал победителем первенства Европы 2016 года.

В 2016 году он получил свой четвертый "Золотой мяч" и второй раз за карьеру был признан лучшим игроком Европы. За сезон Роналду забил 55 мячей (42 за "Реал" и 13 - за сборную Португалии).

Опрос проводится с 1958 года.

Теги: футбол, ФК Реал, Криштиану Роналду
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