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ФК "Анжи" распродаст ведущих игроков команды

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Махачкалинский ФК "Анжи" объявил о предстоящем расставании с ведущими футболистами команды.

"Сообщаем вам, что по ряду объективных причин, в том числе - финансового характера, ФК "Анжи" вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В этой связи мы стоим перед необходимостью осуществить продажу ведущих игроков ФК "Анжи" в другие клубы", - говорится в заявлении, текст которого распространен пресс-службой махачкалинского клуба.

"Не только "Анжи", но и ряд других спортивных клубов испытывают сегодня финансовые и иные трудности, и мы просим вас с пониманием отнестись к происходящим переменам и не связывать их с отказом акционера или руководства Клуба и дальше развивать ФК "Анжи"", - подчеркивается в заявлении.

Это не первый случай в истории клуба, связанный с коррективами в развитии команды.

В январе 2011 года владельцем "Анжи" стал Сулейман Керимов, после чего клуб прочно занял одну из лидирующих позиций на российском трансферном рынке. Усилившись рядом известных российских и зарубежных футболистов, команда стала бронзовым призером чемпионата России-2012/13, финалистом Кубка России, участницей Лиги Европы УЕФА.

В августе 2013 года Керимов решил сменить вектор развития клуба и сократить его бюджет. Дорогие и высокооплачиваемые российские и зарубежные футболисты были проданы, главный тренер, титулованный голландский специалист Гус Хиддинк тоже ушел, и все это отразилось на спортивных результатах команды: финишировав на последнем месте в предыдущем чемпионате страны, она покинула премьер-лигу.

В настоящее время "Анжи" играет в премьер-лиге, вернувшись в главный дивизион отечественного футбола после выступления в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В РФПЛ команда сейчас занимает 11-е место.

Теги: футбол, ФК Анжи
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