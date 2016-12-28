Россия забросила девять шайб Латвии на молодежном ЧМ

Следующий матч россияне проведут со сверстниками из команды США

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Молодежная сборная России по хоккею добилась крупной победы над командой Латвии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Встреча, прошедшая в ночь на среду по московскому времени, завершилась со счетом 9:1 (3:0, 3:1, 3:0) в пользу россиян.

Таким образом, сборная России одержала первую победу на турнире. Ранее она уступила хозяевам ЧМ (проходит в Торонто) канадцам со счетом 3:5.

Чемпионат мира среди молодежных команд проходит с 26 декабря по 5 января в Торонто. Сборная России выступает в группе В вместе с командами США, Канады, Словакии и Латвии. Группу А составили Финляндия, Швеция, Чехия, Дания, Швейцария.

В четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды каждой из групп.

Следующий матч российская команда проведет со сборной США. Игра пройдет 29 декабря и стартует в 23:30 мск.