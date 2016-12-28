Слуцкий стал самой популярной российской спортивной персоной в СМИ в 2016 году

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Неудачи российских футболистов и успехи отдельных тренеров, а также тема допинга стали определяющими в формировании рейтинга упоминаемости в СМИ российских спортсменов и тренеров по итогам 2016 г., показывают данные системы "СКАН-Интерфакс".

Первое место в рейтинге упоминаемости спортивных персон занимает экс-наставник сборной России по футболу и московского ЦСКА Леонид Слуцкий, общая упоминаемость за год - более 63 тыс. раз.

Самые крупные новостные сюжеты, связанные с ним: неудачное выступление сборной России на чемпионате Европы во Франции, последовавший за ним уход Слуцкого с поста главного тренера российской национальной команды, неудачи ЦСКА в еврокубковых матчах и отставка Слуцкого с поста главного тренера клуба.

На втором месте в списке самых популярных спортивных персон уходящего года - теннисистка Мария Шарапова, более 35 тыс. упоминаний. Самый крупный, связанный с ней, новостной сюжет - мартовское заявление теннисистки о том, что она принимала запрещенный препарат мельдоний и последовавшее за ним разбирательства по вопросу допинга, решение Международной теннисной федерации (ITF) дисквалифицировать россиянку на два года за нарушение антидопинговых правил, последовавшие за ними апелляции и проблемы со спонсорскими контрактами, а также октябрьское решение спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) о снижении срока дисквалификации российской спортсменки.

Третью позицию занимает бывший тренер ФК "Ростов" Курбан Бердыев, более 28,7 тыс. упоминаний. СМИ активно освещали слухи о возможном назначении Бердыева на пост главного тренера ФК "Спартак" в мае и августе текущего года, также крупный новостной сюжет сформировался в связи с отставкой Слуцкого с поста главного тренера национальной сборной - Бердыев рассматривался как один из кандидатов на эту должность; а также назначение Бердыева вице-президентов ФК "Ростов".

Далее в рейтинге: легкоатлет Елена Исинбаева, более 28,3 тыс. упоминаний, вратарь ФК ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев (более 26 тыс. упоминаний), новый тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов (более 22,9 тыс.), хоккеист сборной России и клуба "Вашингтон" Александр Овечкин (более 22,3 тыс.), футболист "Зенита" и сборной России Александр Кержаков (более 16,7 тыс.), футболист "Зенита" и сборной России Александр Кокорин (более 16,6 тыс. упоминаний), биатлонист Антон Шипулин (более 15 тыс.).

Самым упоминаемым российским футбольным клубом в 2016 г. стал ФК "Зенит", более 61 тыс. упоминаний. На втором месте находится ФК "Спартак-Москва", более 51 тыс. Третью позицию занимает ФК "Динамо-Москва", более 31,8 тыс. упоминаний.