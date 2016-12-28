Правительство изменило состав набсовета оргкомитета "Россия - 2018"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минспорта Павел Колобков, гендиректор РФС Александр Алаев и замглавы Минэкономразвития Александр Цыбульский вошли в состав набсовета оргкомитета "Россия - 2018" (по подготовке к проведению в России чемпионата мира по футболу-2018), говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Кроме того, тем же распоряжением из состава наблюдательного совета исключены первый вице-премьер Игорь Шувалов, бывший президент Российского футбольного союза Николай Толстых, бывший руководитель ликвидированной Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский, экс-глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев и бывший замглавы Минэкономразвития Павел Королев, назначенный вице-премьером Крыма.

Чемпионат мира 2018 года состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград , Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

Предшествующий чемпионату мира Кубок Конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.