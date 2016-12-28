Песков предложил проверить достоверность высказываний и.о. главы РУСАДА

В среду газета The New York Times, ссылаясь на слова и.о. главы РУСАДА, сообщила, что российские чиновники в интервью впервые признали существование в стране допинговой программы

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь назвал несоответствующими действительности обвинения в том, что в РФ на государственном уровне существовала программа поддержки приема допинга спортсменами, и призвал проверить на достоверность слова, которые СМИ приписывают исполняющей обязанности главы РУСАДА Анне Анцелиович.

"Это было интервью "Нью-Йорк таймс". Сначала нужно проверить достоверность этих слов", - сказал Песков журналистам в среду на просьбу прокомментировать интервью Анцелиович американскому изданию, в котором она заявила об "институциональном сговоре" в отношении допинга в РФ.

"Пока мы не может что-либо говорить, поскольку речь идет именно о сообщении этого издания, и говорить, насколько оно соответствует действительности, насколько слова, которые ей приписывают, были произнесены, что имелось в виду, в каком контексте - все это нужно понимать перед тем, как делать какие-то выводы", - отметил пресс-секретарь главы государства, добавив, что в Кремле "не склонны воспринимать такую информацию как первоисточник".

Вместе с тем Песков вновь отметил, что российские власти "с самого начала отрицали какую-либо причастность государства, государственных ведомств, служб или органов к возможному употреблению допинга спортсменами".

По его словам, в настоящее время ожидаются результаты расследования. "Вы знаете, что по этим фактам ведется расследование. В том числе существует подозрение в причастности вот этого гражданина (экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова - ИФ), который, собственно, и воспринимается как один из источников при озвучивании обвинений в наш адрес", - подчеркнул Песков.

"Мы это категорически отрицаем", - заключил он по поводу выдвигаемых против России обвинений.

Ранее газета The New York Times сообщила , что российские чиновники в интервью впервые признали существование в стране допинговой программы. В доказательство издание приводит слова исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович.



По версии издания, она заявила, что "это был институциональный заговор", но подчеркнула, что представители высшего руководства в него вовлечены не были. И.о. главы РУСАДА добавила, что была потрясена, когда стало известно о системе допинга.