В РУСАДА назвали искаженными слова Анцелиович о допинге в РФ

В заявлении Российского антидопингового агентства отмечается, что слова и,о.главы организации были вырваны из контекста

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявляет, что автор материала газеты New York Times о допинге в российском спорте исказил и вырвал из контекста слова исполняющей обязанности главы РУСАДА Анны Анцелиович.

"В ответ на публикацию в газете New York Times РУСАДА заявляет, что слова и.о. генерального директора А.А.Анцелиович были искажены и вырваны из контекста", - говорится в заявлении.

В агентстве поясняют, что в ходе беседы Анцелиович с журналисткой Ребеккой Руиз, и.о. гендиректора РУСАДА было сделано замечание, что в отчете, опубликованном 9 декабря 2016 года, Ричард Макларен отказался от слов "государственная система допинга" и использовал словосочетание "институциональный заговор", исключая, таким образом, возможную вовлеченность высшего руководства страны.

"К сожалению, Ребекка Руиз, вырвав из контекста данные слова, создала впечатление, что руководство РУСАДА признает наличие институциональной схемы покрытия допинга в России. Хотелось бы подчеркнуть, что у РУСАДА нет и не могло быть полномочий на признание либо отрицание подобного факта. Расследованием по данному делу занимается Следственный комитет РФ. Кроме того хотелось бы отметить твердую убежденность РУСАДА, что у каждого обвиняемого спортсмена есть неотъемлемое право возражать на предъявленные обвинения", - отмечают в РУСАДА.

Там подчеркнули, что подтверждают "приверженность принципам борьбы с допингом и продолжают свою деятельность в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и Общероссийскими антидопинговыми правилами".

Ранее газета The New York Times сообщила , что российские чиновники в интервью впервые признали существование в стране допинговой программы. В доказательство издание приводит слова исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович.



По версии издания, она заявила, что "это был институциональный заговор", но подчеркнула, что представители высшего руководства в него вовлечены не были. И.о. главы РУСАДА добавила, что была потрясена, когда стало известно о системе допинга.