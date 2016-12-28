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Спорт

Отстраненных от ОИ в Рио гребцов из РФ допустят к международным стартам

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Санкции, наложенные на российских гребцов перед Олимпиадой 2016 года в Рио-де-Жанейро, не будут распространяться на дальнейшие турниры, заявил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР), олимпийский чемпион 2004 года Алексей Свирин.

"Меня заверили, что санкции распространялись только на олимпийский турнир. В дальнейшем все спортсмены, которые не смогли принять участие в Играх-2016, будут допущены к международным соревнованиям", - цитирует пресс-служба Олимпийского комитета России А.Свирина, который в ноябре был избран главной ФГСР и уже провел первую официальную встречу в новом качестве с президентом Международной федерации гребного спорта (ФИСА) Жан-Кристоф Ролланом и исполнительным директором Мэттом Смитом.

Свирин сообщил, что в ближайшее время тренерский штаб сборной России ожидает пополнение.

"ФГСР ведет переговоры с британцем Майклом Спраклином. Надеюсь, что к февралю, когда у сборной запланирован первый тренировочный сбор, мы сможем возобновить сотрудничество с этим очень известным и авторитетным в мире гребного спорта специалистом", - сообщил он.

24 июля МОК постановил, что не будет отстранять от Игр-2016 в Рио всю российскую сборную, но допустит лишь тех спортсменов, чьи кандидатуры утвердят международные федерации, курирующие соответствующие виды спорта. От участия в Играх была отстранены российские команды тяжелоатлетов и легкоатлетов; исключение было сделано лишь для прыгуньи в длину Дарьи Клишиной. Значительно поредело российское представительство и в ряде других дисциплин - в частности, в гребле, велоспорте, плавании.

Теги: гребной спорт, допинг
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