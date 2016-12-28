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Анцелиович прокомментировала сделанные в интервью New York Times высказывания

Есть обновление от 16:00

Слова о государственной системе допинга в спорте она назвала вырванными из контекста

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Исполняющая обязанности главы Российского антидопингового агентства Анна Анцелиович лично подтвердила, что корреспондент газеты New York Times сделала свои выводы, вырвав ее слова из контекста.

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"Конечно, слова были вырваны из контекста. Я из часового интервью сказала много чего, в частности, что до получения ответов спортсменов и вынесения решений федерациями/КАС не имеет смысла в принципе говорить о данной ситуации, так как пока представлена только одна сторона", - написала Анцелиович в фейсбуке, комментируя высказывание одного из пользователей соцсети.

"Ну а то, что я была шокирована докладом Макларена, это мои слова. Я думаю, мы им все были шокированы. И я пришла в РУСАДА до Камаева в 2010 году (...) Я искренне считаю, что делать такие выводы это не в компетенции РУСАДА. Свои проблемы в РУСАДА мы признали и пытаемся решить", - добавила она.

Ранее газета The New York Times сообщила, что российские чиновники в интервью впервые признали существование в стране допинговой программы. В доказательство издание приводит слова исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства Анцелиович.

По версии издания, она заявила, что "это был институциональный заговор", но подчеркнула, что представители высшего руководства в него вовлечены не были. И.о. главы РУСАДА добавила, что была потрясена, когда стало известно о системе допинга.

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В среду РУСАДА выступило с официальным заявлением, что автор материала газеты New York Times о допинге в российском спорте исказил слова Анцелиович.

В агентстве пояснили, что в ходе беседы Анцелиович с журналисткой Ребеккой Руиз и.о. гендиректора РУСАДА было сделано замечание, что в отчете, опубликованном 9 декабря 2016 года, Ричард Макларен отказался от слов "государственная система допинга" и использовал словосочетание "институциональный заговор", исключая, таким образом, возможную вовлеченность высшего руководства страны.

"К сожалению, Ребекка Руиз, вырвав из контекста данные слова, создала впечатление, что руководство РУСАДА признает наличие институциональной схемы покрытия допинга в России. Хотелось бы подчеркнуть, что у РУСАДА нет и не могло быть полномочий на признание либо отрицание подобного факта. Расследованием по данному делу занимается Следственный комитет РФ. Кроме того хотелось бы отметить твердую убежденность РУСАДА, что у каждого обвиняемого спортсмена есть неотъемлемое право возражать на предъявленные обвинения", - отмечают в РУСАДА.

Там подчеркнули, что подтверждают "приверженность принципам борьбы с допингом и продолжают свою деятельность в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и Общероссийскими антидопинговыми правилами".

Теги: допинг, РУСАДА
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