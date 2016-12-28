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Глава Минспорта назвал некорректным заголовок статьи в New York Times о допинге в РФ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Название статьи с интервью и.о. главы РУСАДА Анны Анцелиович в газете New York Times (Russians No Longer Dispute Olympic Doping Operation) не соответствует его содержанию, заявил "Интерфаксу" министр спорта РФ Павел Колобков.

"Анцелиович никогда не работала государственным чиновником, она исполняет обязанности главы РУСАДА, которое, как вы знаете, является негосударственной организацией. Как мне кажется, название этой статьи не имеет ничего общего с содержанием", - сказал Колобков.

Министр подчеркнул, что Россия является непримиримым борцом с допингом, а в стране не может быть никакой государственной системы поддержки допинга.

"Россия придерживается своей позиции, что в стране никогда не было государственной поддержки допинга. Россия всегда предпринимала все меры по борьбе с допингом и никогда его не поддерживала и поддерживать не будет", - отметил Колобков.

Ранее газета The New York Times сообщила, что российские чиновники в интервью впервые признали существование в стране допинговой программы. В доказательство издание приводит слова исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович.

По версии издания, она заявила, что "это был институциональный заговор", но подчеркнула, что представители высшего руководства в него вовлечены не были. И.о. главы РУСАДА добавила, что была потрясена, когда стало известно о системе допинга.

Теги: Минспорта РФ, Павел Колобков, допинг
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