"Сибирь" победила новокузнецкий "Металлург" в матче КХЛ

28 декабря 14:32

В РУСАДА назвали искаженными слова Анцелиович о допинге в РФ

В заявлении Российского антидопингового агентства отмечается, что слова и.о.главы организации были вырваны из контекста Подробнее

28 декабря 13:37

Песков предложил проверить достоверность высказываний и.о. главы РУСАДА

В среду газета The New York Times, ссылаясь на слова и.о. главы РУСАДА, сообщила, что российские чиновники в интервью впервые признали существование в стране допинговой программы Подробнее

28 декабря 12:57

Слуцкий стал самой популярной российской спортивной персоной в СМИ в 2016 году

Второе место заняла Шарапова, третье - Бердыев Подробнее

28 декабря 09:30

NYT заявила о признании российскими чиновниками системы допинга