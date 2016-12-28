Спорт КХЛ-2016/17

"Сибирь" победила новокузнецкий "Металлург" в матче КХЛ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги аутсайдер турнира новокузнецкий "Металлург" на своем льду уступил новосибирской "Сибири".

В итоговом протоколе зафиксировано поражение "Металлурга" со счетом 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

Обе команды представляют Восточную конференцию КХЛ. "Сибирь" занимает в ней девятое место (60 очков), "Металлург" - последнее, 15-е (на 30 очков меньше). Новокузнецкая команда замыкает также единую таблицу чемпионата.

Теги: хоккей, КХЛ
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