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Новым владельцем ФК "Анжи" стал Осман Кадиев

Накануне "Анжи" сообщил о предстоящем расставании с ведущими футболистами команды

Новым владельцем ФК "Анжи" стал Осман Кадиев
Болельщики "Анжи"
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Махачкалинский ФК "Анжи" в среду объявил о том, что новым владельцем клуба стал Осман Кадиев.

"Как стало известно из сообщения владельца футбольного клуба "Анжи", 26 декабря 2016 года между Османом Кадиевым и ООО "Грандеко", в группу которого входил клуб "Анжи", было заключено соглашение о передаче прав на клуб. По условиям этого соглашения структуры бывшего владельца клуба гарантировали урегулирование всех его долгов, а также исполнение всех обязательств "Анжи", существующих на момент подписания соглашения", - говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой "Анжи" в среду.

"Новый владелец Осман Кадиев принял под свой контроль клуб и выразил готовность развивать его и потенциал футболистов из Дагестана, который не мог быть полностью раскрыт в предыдущих форматах работы "Анжи"", - отмечается в заявлении.

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"Стороны договорились обеспечить безболезненный переход Клуба новому владельцу, который не повлияет на его работу", - говорится в заявлении.

Там же отмечается, что "задача, которую видит Осман Кадиев, приобретая клуб, - поднять уровень дагестанского футбола"

Накануне "Анжи" сообщил о предстоящем расставании с ведущими футболистами команды.

"Сообщаем вам, что по ряду объективных причин, в том числе, финансового характера, ФК "Анжи" вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В этой связи мы стоим перед необходимостью осуществить продажу ведущих игроков ФК "Анжи" в другие клубы", - говорится в заявлении, текст которого распространен пресс-службой махачкалинского клуба.

Это не первый случай в истории клуба, связанный с коррективами в развитии команды. В январе 2011 года владельцем "Анжи" стал Сулейман Керимов, после чего клуб занял одну из лидирующих позиций на российском трансферном рынке. Усилившись рядом известных российских и зарубежных футболистов, команда стала бронзовым призером чемпионата России-2012/13, финалистом Кубка России, участницей Лиги Европы УЕФА.

В августе 2013 года С.Керимов решил сменить вектор развития клуба и сократить его бюджет. Дорогие и высокооплачиваемые российские и зарубежные футболисты были проданы, главный тренер Гус Хиддинк тоже ушел, что отразилось на спортивных результатах команды: финишировав на последнем месте в чемпионате России, команда покинула премьер-лигу.

В настоящее время "Анжи" играет в премьер-лиге, вернувшись в главный дивизион после выступления в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В РФПЛ команда сейчас занимает 11-е место.

Теги: футбол, ФК Анжи
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