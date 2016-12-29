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Спорт КХЛ-2016/17

ЦСКА победил "Динамо" в московском дерби КХЛ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский ЦСКА на своем льду одержал победу над земляками из столичного "Динамо".

Результат встречи (ее судьба решилась в третьем периоде) - 5:3 (1:1, 1:1, 3:1) в пользу ЦСКА.

У ЦСКА сейчас 101 очко, он занимает второе место в Западной конференции КХЛ. Он на три очка отстает от петербургского СКА, который при этом имеет три игры в запасе. "Динамо" - на шестом месте, 71 очко.

В этот игровой вечер астанинский "Барыс" дома взял верх над омским "Авангардом" - 3:1 (0:1, 0:0, 3:0). Кроме того, ХК "Сочи" дома уступил московскому "Спартаку" - 1:4 (0:0, 1:4, 0:0).

Ранее сообщалось, что новокузнецкий "Металлург" уступил на своем льду новосибирской "Сибири" (0:1).

Теги: хоккей, КХЛ
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