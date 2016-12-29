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Спорт

"Зенит-Арену" признали соответствующей требованиям техрегламента

Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с ситуацией

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Ростехнадзор подписал заключение о соответствии первого этапа строительства нового стадиона на Крестовском острове требованиям проектной документации и технических регламентов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Подписано заключение о соответствии проекту (строительства стадиона на Крестовском острове - ИФ)", - сказал собеседник.

Заключение о соответствии может быть передано губернатору Петербурга Георгию Полтавченко во время его посещения стадиона в четверг.

Между тем, пресс-служба Ростехнадхора сообщила, что были проверены строительные конструкции, в том числе выполненные предыдущим подрядчиком, системы инженерно-технического обеспечения и безопасности.

"В 2017 году Северо-Западное управление Ростехнадзора продолжит осуществление Федерального государственного строительного надзора при выполнении работ второго этапа - адаптация объекта к требованиям ФИФА", - говорится в сообщении.

Ранее комитет по строительству Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями статьи 55 Градостроительного кодекса представил Ростехнадзору полный пакет документов, в том числе заключение о соответствии построенного стадиона требованиям проектной документации и технических регламентов.

Генеральная подрядная организация ОАО "Метрострой" 26 декабря направила в комитет по строительству уведомление о завершении общестроительных работ первого этапа - строительство футбольного стадиона, в соответствии со сроками, обозначенными в государственном контракте.

Работы по адаптации объекта, созданию временной инфраструктуры Кубка конфедераций FIFA 2017 г. и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г., а также созданию периметра безопасности, включая КПП и терминал досмотра грузового транспорта, будут реализованы до 31 марта 2017 года.

Правительство Петербурга в июле расторгло контракт с генподрядчиком строительства - компанией "Инжтрансстрой СПб" (входит в "Трансстрой"). Причинами прекращения сотрудничества, по данным властей, стали неоднократный срыв графиков строительства, невыполнение правил противопожарной, антитеррористической безопасности, а также неустранение замечаний заказчика по качеству выполняемых работ, нецелевое расходование бюджетных средств.

Позднее комитет по строительству Петербурга заключил контракты с ОАО "Метрострой" на достройку стадиона к ЧМ-2018 (стоимость работ - 5 млрд 387,253 млн рублей) и благоустройство территории (2 млрд 390,993 млн рублей). Все работы следует завершить не позднее 26 декабря 2016 года.

С учетом всех изменений сметная стоимость строительства объектов на Крестовском острове - стадиона, зоны контроля доступа и намывных территорий - составляет 42 млрд рублей.

Новый стадион на Крестовском острове начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году на месте стадиона имени Кирова. В связи с заявкой на ЧМ-2018 после начала строительства проект отправлялся на доработку, чтобы стадион полностью соответствовал требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Стадион будет рассчитан на 68 тыс. зрителей, общая площадь объекта составит около 280 тыс. кв. м.

Теги: Зенит-Арена, Петербург
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