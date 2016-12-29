В ФМБА заявили об отсутствии претензий к медсопровождению россиян на Играх в Сочи

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Система медицинского сопровождения российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи была абсолютно прозрачной и не вызвала претензий, заявил журналистам глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба.

"Никаких претензий к нам нет, потому что все, что было связано с медицинским сопровождением, ни одной капли на нас никто не вылил, потому что оно было абсолютно открытым", - сказал Уйба.

Он заявил, что "все, что касалось медицинских манипуляций, осуществлялось на легальной основе".

Готовность российской стороны перед началом Олимпиады в Сочи проверялась большим количеством представителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного олимпийского комитета, которые изучили все, что их интересовало, зафиксировали все увиденное при помощи видео и фотосъёмки, проверили протоколы медицинского сопровождения.

"В конце концов, сказали, что да, это совершенно открытая работа с использованием персонально.

Ранее стало известно, что МОК перепроверит все 254 взятые у россиян на Играх в Сочи допинг-пробы.

В июле глава Независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен представил итоги расследования обвинений российских участников Олимпиады в Сочи в употреблении допинга. Макларен заявил, что власти РФ, в частности Минспорт, покрывали применение допинга российскими спортсменами на сочинской Олимпиаде. По его данным, "активное участие" было отмечено и со стороны ФСБ".

В декабре стало известно, что комиссия обнаружила вероятную подмену допинг-проб у 15 российских медалистов Олимпиады в Сочи 2014 года, сообщается во второй части доклада, обнародованной в пятницу.