Сборную США назвали фаворитом матча молодежного ЧМ по хоккею против России

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Молодежная сборная США по хоккею является фаворитом матча третьего тура группового чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет против команды России, свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.

Коэффициент на победу американцев в основное время равен 1,75, на успех россиян - 3,20 (на ничью - 4,80).

Встреча пройдет в четверг и стартует в 23:30 мск.

Ранее россияне на турнире уступили Канаде (3:5) и разгромили Латвию (9:1), команда США выиграла у Словакии (5:2) и Латвии (6:1).

Соревнование проходит в Канаде.