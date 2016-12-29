Стадион в Петербурге получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Стадион на Крестовском острове Петербурга полностью построен, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко журналистам в четверг.

"Стадион построен. Разрешение на ввод есть. На мой взгляд, город получил уникальный объект", - сказал Полтавченко.

По его словам, завершение строительства позволяет начать работы по приспособлению под требования ФИФА.

"Мы, естественно, придерживаемся той сметы и тем корректировкам, которые были летом. Основные средства пошли в экономику Петербурга. Смету подведем к Кубку Конфедерации", - сказал Полтавченко, добавив, что на закупку иностранного оборудования потрачено "всего 4 млрд рублей".

Ранее сообщалось, что правительство Петербурга в июле расторгло контракт с генподрядчиком строительства - компанией "Инжтрансстрой СПб" (входит в "Трансстрой"). Причинами прекращения сотрудничества, по данным властей, стали неоднократный срыв графиков строительства, невыполнение правил противопожарной, антитеррористической безопасности, а также неустранение замечаний заказчика по качеству выполняемых работ, нецелевое расходование бюджетных средств.

Позднее комитет по строительству Петербурга заключил контракты с ОАО "Метрострой" на достройку стадиона к ЧМ-2018 (стоимость работ - 5 млрд 387,253 млн рублей) и благоустройство территории (2 млрд 390,993 млн рублей).

С учетом всех изменений сметная стоимость строительства объектов на Крестовском острове - стадиона, зоны контроля доступа и намывных территорий - составляет 42 млрд рублей.

Новый стадион на Крестовском острове начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году на месте стадиона имени Кирова. В связи с заявкой на ЧМ-2018 после начала строительства проект отправлялся на доработку, чтобы стадион полностью соответствовал требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Стадион будет рассчитан на 68 тыс. зрителей, общая площадь объекта составит около 280 тыс. кв. м.