Цаллагов перешел из ФК "Крылья Советов" в "Зенит"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Петербургский ФК "Зенит" подписал контракт с полузащитником Ибрагимом Цаллаговым, который перешел из самарских "Крыльев Советов", сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых" в пятницу.

"Ибрагим Цаллагов присоединился к "Зениту". Российский защитник стал третьим новичком "сине-бело-голубых" в зимнее трансферное окно", - говорится в сообщении.

Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на 3,5 года.

Цаллагов в 2009 году из молодежного состава владикавказской "Алании" перешел в "Крылья Советов". В общей сложности он провел за самарский клуб 195 игр, в которых отметился девятью забитыми мячами. С 2011 по 2013 год вызывался в молодежную сборную России.

Недавно состав петербургского клуба пополнил вратарь Андрей Лунев, который перешел из "Уфы" и бразильский полузащитник Эрнани из "Атлетико Паранаэнс"