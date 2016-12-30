Федерация бобслея России не согласна с отстранением четверых скелетонистов

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Федерация бобслея России (ФБР) оставляет за собой право на ответные шаги в связи с отстранением четверых российских скелетонистов из-за расследования возможных допинговых нарушений во время сочинской Олимпиады 2014 года, говорится в заявлении федерации, опубликованном в пятницу.

"Федерация бобслея России подтверждает получение документов о временном отстранении четырех российских спортсменов до 19 января 2017 года по итогам публикации второй части доклада Макларена. Мы находимся в постоянном контакте с IBSF (Международная федерация бобслея и скелетона) и президентом федерации Иво Ферриани, продолжаем изучать ситуацию. Федерация бобслея России заявляет, что не согласна с этим решением. Мы оставляем за собой право на ответные шаги", - отмечается в заявлении.

Ранее в пятницу IBSF заявила об отстранении от соревнований четверых российских спортсменов в связи с расследованием предполагаемых нарушений антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи.

Фамилии спортсменов не называются до окончания расследования. Расследованием будет заниматься дисциплинарная комиссия МОК.

"IBSF настроена принять все меры для восстановления целостности спорта, что потребует совместных усилий всех заинтересованных сторон. Федерация бобслея России подтвердила свою готовность к полному сотрудничеству", - приводятся в заявлении слова президента IBSF И.Ферриани.