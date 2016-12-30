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Спорт

Власти Петербурга зарегистрировали право собственности на новый стадион

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Власти Петербурга зарегистрировали право собственности на построенный стадион на Крестовском острове, регистрация в ЕГРП совершена в пятницу, сообщила пресс-служба вице-губернатора города Игоря Албина. Основаниями для государственной регистрации права города на объект стали распоряжение комитета по управлению городским имуществом, разрешение на строительство, а также разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Как сообщалось, накануне было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона на Крестовском острове для футбольного клуба "Зенит". Позднее стадион будет передан в управление ФК "Зенит".

Правительство Петербурга в июле расторгло контракт с генподрядчиком строительства - компанией "Инжтрансстрой СПб" (входит в "Трансстрой"). Причинами прекращения сотрудничества, по данным властей, стали неоднократный срыв графиков строительства, невыполнение правил противопожарной, антитеррористической безопасности, а также неустранение замечаний заказчика по качеству выполняемых работ, нецелевое расходование бюджетных средств.

Позднее комитет по строительству Петербурга заключил контракты с ОАО "Метрострой" на достройку стадиона к ЧМ-2018 (стоимость работ - 5 млрд 387,253 млн рублей) и благоустройство территории (2 млрд 390,993 млн рублей). С учетом всех изменений сметная стоимость строительства объектов на Крестовском острове (стадиона, зоны контроля доступа и намывных территорий) составляет 42 млрд рублей.

Новый стадион на Крестовском острове начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году на месте стадиона имени Кирова. В связи с заявкой на ЧМ-2018 после начала строительства проект отправлялся на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Стадион будет рассчитан на 68 тыс. зрителей, общая площадь объекта составит около 280 тыс. кв. м.

Теги: Санкт-Петербург
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