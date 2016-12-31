Проигравший Карякину Карлсен досрочно ушел с церемонии награждения

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Обладатель титула чемпиона мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен поспешно покинул церемонию награждения чемпионата мира по блицу, на котором он уступил россиянину Сергею Карякину, следует из появившейся на Youtube видеозаписи.

Церемония награждения, как и весь турнир, проводилась в столице Катара Дохе. Недовольный Карлсен не стал дожидаться окончания мероприятия и, махнув рукой, покинул зал.

Ранее на чемпионате мира по блицу и норвежец, и россиянин набрали по 16,5 балла, однако за счет победы в очной встрече чемпионом стал именно Карякин.

В конце ноября Карлсен обыграл Карякина и подтвердил таким образом титул чемпиона мира по шахматам.