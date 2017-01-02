Умер знаменитый защитник московского ФК "Динамо" Виктор Царев

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Чемпион Европы по футболу 1960 года Виктор Царёв умер в возрасте 85 лет, сообщает пресс-служба футбольного клуба "Динамо" (Москва).
"Сегодня, 2 января, на 86-м году жизни скончался Виктор Царёв - один из лучших защитников в истории "Динамо". Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении клуба в твиттере.
Царев - чемпион Европы 1960 года в составе сборной СССР, четырехкратный чемпион СССР в составе "Динамо", в качестве капитана "бело-голубых" провёл 189 матчей, являясь лидером по этому показателю. Заслуженный тренер РСФСР, кавалер ордена Дружбы.
Сегодня, 2 января, на 86 году жизни скончался Виктор Царёв - один из лучших защитников в истории #Динамо. Соболезнования родным и близким.— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 2 января 2017 г.