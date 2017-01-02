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Спорт

Умер знаменитый защитник московского ФК "Динамо" Виктор Царев

Он - чемпион Европы 1960 года, четырехкратный чемпион СССР

Умер знаменитый защитник московского ФК "Динамо" Виктор Царев

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Чемпион Европы по футболу 1960 года Виктор Царёв умер в возрасте 85 лет, сообщает пресс-служба футбольного клуба "Динамо" (Москва).

"Сегодня, 2 января, на 86-м году жизни скончался Виктор Царёв - один из лучших защитников в истории "Динамо". Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении клуба в твиттере.

Царев - чемпион Европы 1960 года в составе сборной СССР, четырехкратный чемпион СССР в составе "Динамо", в качестве капитана "бело-голубых" провёл 189 матчей, являясь лидером по этому показателю. Заслуженный тренер РСФСР, кавалер ордена Дружбы.

Теги: футбол, ФК Динамо Москва, Виктор Царев
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