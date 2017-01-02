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В штаб-квартире НАТО приспущены флаги в знак солидарности с Турцией

Есть обновление от 14:58

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс выразил солидарность со своей страной-союзницей Турцией в связи с терактом в Стамбуле, сообщила в твиттере официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

"Все флаги в штаб-квартире приспущены. Солидарность с Турцией после теракта на Новый год в Стамбуле", - написала в понедельник пресс-секретарь, сопроводив свой пост фотографией.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек, в том числе россиянка. Еще почти 70 человек получили ранения.

Теги: Турция, НАТО
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