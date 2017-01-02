Главные новости
В миреОбама выступит с прощальной речью к американцам 10 январяВ миреПо подозрению в теракте в Стамбуле задержаны восемь человекЭкономикаДобыча нефти в РФ в 2016 г. выросла до рекордных 547,5 млн тонн
Спорт

Карякин стал седьмым на первом этапе "Дакара" в классе квадроциклов

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Российский автогонщик Сергей Карякин стал седьмым по итогам стартового этапа ралли-рейда "Дакар"-2017 в зачете квадроциклов.

Он уступил победителю этапа бразильцу Марсело Медейросу 2 минуты 19 секунд (время Медейроса - 32 минуты 53 секунды).

СпортОтстраненная за мельдоний мотогонщица Нифонтова вошла в список участников "Дакара"Читать подробнее

В зачете мотоциклистов первое место занял француз Шавьер де Султре со временем 28 минут 20 секунд. Лучшее время среди россиян - у Александра Иванютина, который уступил французу 5 минут 4 секунды. Россиянка Анастасия Нифонтова показала 134-е время с отставанием от Султре в 13 минут 49 секунд.

Ралли-рейд "Дакар" стартовал в парагвайском Асунсьоне в понедельник.

Россия представлена во всех пяти классах транспортных средств.

В классе мотоциклов выступят Нифонтова (ее участие было под вопросом из-за мельдония, к "Дакару" ее допустили в последний момент) и Иванютин (оба - Husqvarna).

В очередной раз на квадроцикле Yamaha выступает Карякин, в классе автомобилей дебютирует 59-летний Сергей Шихотаров (Toyota), он же будет самым возрастным из россиян.

В числе участников в классе багги - Равиль Маганов на Polaris.

Четыре российских экипажа представят команду "КАМАЗ-Мастер" в зачете грузовиков: это экипажи Айрата Мардеева, Эдуарда Николаева, Дмитрия Сотникова и Антона Шибалова.

Соревнование в девятый раз в своей истории пройдет по территории Южной Америки. Участники гонки преодолеют 8800 километров, из которых на скоростные спецучастки придется 3900 километров, по территории трех стран: Парагвая, Боливии и Аргентины.

После старта в Асунсьоне участники гонки ненадолго въедут на территорию Аргентины, откуда они направятся в Боливию, где пройдёт пять этапов марафона. Участники проедут по берегу озера Титикака и проведут день отдыха (8 января) в столице страны Ла-Пасе, на высоте 4000 метров над уровнем моря. Вторая неделя ралли-марафона будет проходить в Аргентине с финишем гонки в Буэнос Айресе. Столица Аргентины уже в пятый раз будет принимать финиш ралли-марафона.

Всего на старт "Дакара" зарегистрировано 316 транспортных средств из 59 стран мира, в том числе 50 спортивных грузовиков.

Как сообщили "Интерфаксу" в компании ASO - организатора ралли-рейда, - безопасность "Дакара"-2017 обеспечат 22 тыс. полицейских.

Теги: автоспорт, Дакар, квадроциклы
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Умер знаменитый защитник московского ФК "Динамо" Виктор ЦаревУмер знаменитый защитник московского ФК "Динамо" Виктор Царев
Он - чемпион Европы 1960 года, четырехкратный чемпион СССРПодробнее
Четверо скелетонистов из РФ отстранены в связи с антидопинговым расследованиемЧетверо скелетонистов из РФ отстранены в связи с антидопинговым расследованием
Фамилии спортсменов не называются до окончания расследованияПодробнее
Семак возглавил "Уфу"Семак возглавил "Уфу"
Контракт рассчитан на полтора годаПодробнее
ФК "Урал" начал переговоры с Романом ШироковымФК "Урал" начал переговоры с Романом Широковым
Об этом заявил президент клубаПодробнее
Новым владельцем ФК "Анжи" стал Осман КадиевНовым владельцем ФК "Анжи" стал Осман Кадиев
Накануне "Анжи" сообщил о предстоящем расставании с ведущими футболистами командыПодробнее
В РУСАДА назвали искаженными слова Анцелиович о допинге в РФВ РУСАДА назвали искаженными слова Анцелиович о допинге в РФ
В заявлении Российского антидопингового агентства отмечается, что слова и.о.главы организации были вырваны из контекстаПодробнее
Песков предложил проверить достоверность высказываний и.о. главы РУСАДАПесков предложил проверить достоверность высказываний и.о. главы РУСАДА
В среду газета The New York Times, ссылаясь на слова и.о. главы РУСАДА, сообщила, что российские чиновники в интервью впервые признали существование в стране допинговой программыПодробнее
Слуцкий стал самой популярной российской спортивной персоной в СМИ в 2016 годуСлуцкий стал самой популярной российской спортивной персоной в СМИ в 2016 году
Второе место заняла Шарапова, третье - БердыевПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Предновогодние фото недели10 фото
30 декабря
Предновогодние фото недели
Цитаты года12 фото
29 декабря
Цитаты года
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреОбама выступит с прощальной речью к американцам 10 январяВ миреПо подозрению в теракте в Стамбуле задержаны восемь человекЭкономикаДобыча нефти в РФ в 2016 г. выросла до рекордных 547,5 млн тоннСпортУмер знаменитый защитник московского ФК "Динамо" Виктор Царев
Карякин стал седьмым на первом этапе "Дакара" в классе квадроциклов
Правозащитник Пономарев попросил ФСИН сообщить место этапирования Дадина
Авиачасти ВКС завершили 2016 год с налетом более 340 тысяч часов
Обама выступит с прощальной речью к американцам 10 января
Путин отметил активную меценатскую деятельность князя Дмитрия Романова
По подозрению в теракте в Стамбуле задержаны восемь человек
В Бишкеке назвали маловероятной причастность гражданина Киргизии к теракту в Стамбуле
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи