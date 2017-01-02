Карякин стал седьмым на первом этапе "Дакара" в классе квадроциклов

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Российский автогонщик Сергей Карякин стал седьмым по итогам стартового этапа ралли-рейда "Дакар"-2017 в зачете квадроциклов.

Он уступил победителю этапа бразильцу Марсело Медейросу 2 минуты 19 секунд (время Медейроса - 32 минуты 53 секунды).

В зачете мотоциклистов первое место занял француз Шавьер де Султре со временем 28 минут 20 секунд. Лучшее время среди россиян - у Александра Иванютина, который уступил французу 5 минут 4 секунды. Россиянка Анастасия Нифонтова показала 134-е время с отставанием от Султре в 13 минут 49 секунд.

Ралли-рейд "Дакар" стартовал в парагвайском Асунсьоне в понедельник.

Россия представлена во всех пяти классах транспортных средств.

В классе мотоциклов выступят Нифонтова (ее участие было под вопросом из-за мельдония, к "Дакару" ее допустили в последний момент) и Иванютин (оба - Husqvarna).

В очередной раз на квадроцикле Yamaha выступает Карякин, в классе автомобилей дебютирует 59-летний Сергей Шихотаров (Toyota), он же будет самым возрастным из россиян.

В числе участников в классе багги - Равиль Маганов на Polaris.

Четыре российских экипажа представят команду "КАМАЗ-Мастер" в зачете грузовиков: это экипажи Айрата Мардеева, Эдуарда Николаева, Дмитрия Сотникова и Антона Шибалова.

Соревнование в девятый раз в своей истории пройдет по территории Южной Америки. Участники гонки преодолеют 8800 километров, из которых на скоростные спецучастки придется 3900 километров, по территории трех стран: Парагвая, Боливии и Аргентины.

После старта в Асунсьоне участники гонки ненадолго въедут на территорию Аргентины, откуда они направятся в Боливию, где пройдёт пять этапов марафона. Участники проедут по берегу озера Титикака и проведут день отдыха (8 января) в столице страны Ла-Пасе, на высоте 4000 метров над уровнем моря. Вторая неделя ралли-марафона будет проходить в Аргентине с финишем гонки в Буэнос Айресе. Столица Аргентины уже в пятый раз будет принимать финиш ралли-марафона.

Всего на старт "Дакара" зарегистрировано 316 транспортных средств из 59 стран мира, в том числе 50 спортивных грузовиков.

Как сообщили "Интерфаксу" в компании ASO - организатора ралли-рейда, - безопасность "Дакара"-2017 обеспечат 22 тыс. полицейских.