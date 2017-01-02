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Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" стал шестым на первом этапе "Дакара"

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КАМАЗ-Мастер" добился шестого места на стартовом этапе ралли-рейда "Дакар-2017" в зачете грузовиков.

Первое место по итогам этапа занял чешский экипаж Мартина Коломи (Tatra), время которого - 30 минут. Николаев уступил ему 50 секунд.

Остальные экипажи "КАМАЗ-Мастера", в финишном протоколе этапа разместились в следующем порядке: 10.Дмитрий Сотников, 14.Айрат Мардеев, 15.Антон Шибалов.

Ралли-рейд "Дакар" стартовал в парагвайском Асунсьоне в понедельник.

Россия представлена во всех пяти классах транспортных средств.

Соревнование в девятый раз в своей истории пройдет по территории Южной Америки. Участники гонки преодолеют 8800 километров, из которых на скоростные спецучастки придется 3900 километров, по территории трех стран: Парагвая, Боливии и Аргентины.

После старта в Асунсьоне участники гонки ненадолго въедут на территорию Аргентины, откуда они направятся в Боливию, где пройдёт пять этапов марафона. Участники проедут по берегу озера Титикака и проведут день отдыха (8 января) в столице страны Ла-Пасе, на высоте 4000 метров над уровнем моря. Вторая неделя ралли-марафона будет проходить в Аргентине с финишем гонки в Буэнос Айресе. Столица Аргентины уже в пятый раз будет принимать финиш ралли-марафона.

Всего на старт "Дакара" зарегистрировано 316 транспортных средств из 59 стран мира, в том числе 50 спортивных грузовиков.

Как сообщили "Интерфаксу" в компании ASO - организатора ралли-рейда, - безопасность "Дакара-2017" обеспечат 22 тыс. полицейских.

Теги: автоспорт, КАМАЗ-Мастер, Дакар
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