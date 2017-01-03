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Первый сбор футбольной дружины России в 2017 году состоится в марте

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Два учебно-тренировочных сбора проведет сборная России по футболу в ходе подготовки к Кубку Конфедераций-2017, который пройдет в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Сочи летом нынешнего года, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

"В рамках подготовки к главному турниру 2017 года россияне проведут два учебно-тренировочных сбора - в марте и конце мая - первой половине июня", - говорится в сообщении РФС.

На данный момент официально подтвержден один контрольный матч национальной команды - 28 марта на стадионе "Фишт" в Сочи россияне сыграют с Бельгией. На осень у команды под руководством Станислава Черчесова запланировано еще несколько сборов продолжительностью не более 10 дней.

Сборная России впервые в своей истории выступит на Кубке Конфедераций, который будет разыгрываться с 17 июня по 2 июля в России.

На групповой стадии наша команда сразится с Новой Зеландией 17 июня на новом стадионе в Петербурге, затем 21 июня в Москве на стадионе "Спартак" россияне сыграют с Португалией, а завершится групповой этап игрой с Мексикой 24 июня на "Казань-Арене". Для выхода в полуфинал необходимо будет занять одно из двух первых мест в группе.

Теги: футбол, РФС
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