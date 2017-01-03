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Спорт

Организаторы "Дакара" подняли Маганова на первое место в зачете багги

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Россияне Равиль Маганов и Кирилл Шубин возглавили зачет багги по итогам прошедшего накануне стартового этапа ралли-рейда "Дакар", но получили лидерство только после пересмотра ситуации судьями.

На 40-километровом спецучастке по территории Парагвая экипаж 27-летнего россиянина Маганова показал время 34 минуты 32 секунды. Сразу после финиша победителем этапа в классе багги значился голландец Тим Коронел.

"Однако затем организаторы ралли признали свою ошибку и отправили Тима, а также его брата Тома, выступающих на Suzuki Swift, в класс автомобилей. Таким образом, класс багги на "Дакар-2017" сократился до восьми экипажей, а Маганов и Шубин на Polaris стали победителями этапа", - сообщили "Интерфаксу" в ASO - компании-организатора ралли-рейда.

Во вторник на "Дакаре" проходит второй этап между Ресистенсией и Сан-Мигелем. Его общая протяженность составляет 803 км, из которых 284 км придется на спецучасток. Первыми на старт выйдут мотоциклисты - в 15:30 по Москве.

Всего на старт "Дакара" вышли 316 транспортных средств из 59 стран мира. Маршрут "Дакара-2017" проложен по территории трех стран - Парагвая, Боливии и Аргентины. При этом Парагвай принял гоночный караван впервые в истории.

Гонка проходит со 2 по 14 января. Маршрут составляет 8800 км, из которых 3900 километров приходится на скоростные спецучастки.

Теги: Дакар, Равиль Маганов
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