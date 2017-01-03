"Ак Барс" выиграл у "Трактора" матч чемпионата КХЛ

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, возобновившегося после наступления Нового года, "Ак Барс" на своем льду в Казани нанес поражение челябинскому "Трактору".

Результат встречи - 5:3 (2:2, 2:1, 1:0) в пользу "Ак Барса".

Ранее в этот игровой день прошел еще ряд матчей.

Действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" в Тольятти выиграл у местной "Лады". В итоговом протоколе зафиксировано поражение "Лады" со счетом 2:4 (1:0, 1:2, 0:2).

Кроме того, аутсайдер чемпионата новокузнецкий "Металлург" дома уступил подольскому "Витязю" - 3:4 (0:3, 2:1, 1:0). В свою очередь, новосибирская "Сибирь" дома по буллитам вырвала победу над ярославским "Локомотивом" - 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0), а омский "Авангард" на своем льду потерпел поражение от московского "Динамо" - 2:3 (0:0, 0:2, 2:1).