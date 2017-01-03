"Зенит" объявил о переходе Витселя в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Полузащитник петербургского ФК "Зенит" Аксель Витсель продолжит карьеру в китайской команде "Тяньцзинь Цюаньцзянь", сообщила во вторник пресс-служба российского ФК.

"Футбольные клубы "Зенит" и "Тяньцзинь Цюаньцзянь" достигли соглашения о переходе бельгийского полузащитника", - говорится в сообщении.

Бельгиец Витсель стал игроком "Зенита" в сентябре 2012 года и провел за петербургский клуб пять сезонов в Петербурге. На его счету в составе "Зенита" 2180 матчей, 22 гола и 13 результативных передач.

Вместе с "Зенитом" Витсель стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

""Зенит" благодарит Акселя Витселя за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в составе новой команды", - отметили в пресс-службе клуба.

Витсель в 2012 году переходил в "Зенит" из португальской "Бенфики". Из другой португальской команды - "Порту" - практически в то же время в петербургскую команду перешел тогда бразилец Халк. По окончании сезона-2015/16 тот также перебрался в Китай - в "Шанхай Тэллэйс".