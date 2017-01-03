СКА уступил минскому "Динамо" в матче КХЛ

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское "Динамо" на своем льду одержало победу над петербургским СКА.

Результат встречи - 5:4 (1:0, 4:1, 0:3) в пользу "Динамо". Минская команда по ходу встречи вела с разницей в пять шайб, но позволила сопернику сократить отставание до минимума.

СКА сохранил лидерство в турнирной таблице Западной конференции и объединенной таблицы чемпионата. "Динамо" (Минск) - на пятом месте Западной конференции.

Кроме того, "Нефтехимик" в Нижнекамске взял верх над "Салаватом Юлаевым" из Уфы - 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, победитель определился в серии буллитов).