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Спорт

Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" стал вторым на втором этапе "Дакара"

Победителем этапа стал голландец Ван Дер Бринк (Renault Trucks), третье место занял его соотечественник Питер Верслуис (MAN)

Москва. 3 января. INTERFAX.RU -

Экипаж Дмитрия Сотникова из российской команды "КАМАЗ-Мастер" занял второе место по итогам второго этапа ралли-рейда "Дакар-2017" в зачете грузовиков.

Победителем этапа стал голландец Ван Дер Бринк (Renault Trucks), третье место занял его соотечественник Питер Верслуис (MAN).

Остальные экипажи "КАМАЗ-Мастера", в финишном протоколе этапа разместились в следующем порядке: 10.Эдуард Николаев, 15.Антон Шибалов, 17.Айрат Мардеев,

В общем зачете теперь лидирует экипаж В.Д.Бринка, на втором месте идет Д.Сотников, на третьем - чешский экипаж Мартина Коломи (Tatra), который накануне выиграл стартовый этап.

Второй этап "Дакара" прошел во вторник между аргентинскими Ресистенсией и Сан-Мигелем. Его общая протяженность составила 803 км, из которых 284 км пришелся на спецучасток.

Всего на старт "Дакара" изначально вышли 316 транспортных средств из 59 стран мира. Маршрут "Дакара-2017" проложен по территории трех стран - Парагвая, Боливии и Аргентины. При этом Парагвай принял гоночный караван впервые в истории.

Гонка проходит со 2 по 14 января. Маршрут составляет 8800 км, из которых 3900 километров приходится на скоростные спецучастки.

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