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Спорт

Чемпионат "Формулы-1" в 2017 году пройдет по новым техническим правилам

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Организаторы чемпионата мира по автоспорту в классе болидов "Формула-1" изменили ряд правил, в том числе, технические требования к машинам, что должно сделать их сильнее.

Согласно техническому регламенту на 2017 год, опубликованному на сайте Международной автомобильной федерации (FIA), под эгидой которой и проводятся гонки "Формулы-1", в новом сезоне серьезно изменится внешний вид болидов: они станут шире (два метра без шин), заднее антикрыло опустится на 15 сантиметров и также будет шире нынешнего. Ширина корпуса увеличена на 20 см и достигнет 1,6 метра. Переднее антикрыло будет также расширено на 15 см до 1,8 метра. Вырастет в размерах и задний диффузор, создающий прижимную силу и влияющий на скорость в поворотах.

Минимальный вес машины увеличен на 20 кг до 722 кг. Из-за увеличения массы и ожидающегося роста скоростей, правилами утверждена и новая минимальная толщина тормозных дисков - они станут шире на 4 мм.

Двигатели в целом останутся теми же, однако ужесточены правила, касающиеся редких материалов, используемых при их производстве. Это делается в рамках комплекса мер по снижению затрат в "Формуле-1".

В нынешнем году на болиды будут ставить более широкие шины как спереди, так и сзади.

На весь сезон каждый гонщик будет иметь четыре гибридных двигателя. При превышении этого лимита, гонщик будет наказываться штрафом в виде перемещения на стартовой решетке в ближайшей гонке на пять или десять позиций, в зависимости от того, заменен ли весь двигатель или отдельные его компоненты. При этом, в правилах появился пункт, согласно которому, при замене более чем одного компонента гибридной силовой установки, в ближайшей и последующих гонках пилот может только те части, которые были установлены последними.

Это сделано для того, чтобы избежать повторения ситуации 2016 года, когда команда Mercedes в ходе свободных заездов Гран При Бельгии трижды ставила на болид Льюиса Хэмилтона новые двигатели, получая штраф за каждую замену. Британец, обладая самой быстрой машиной чемпионата, исчерпал лимит моторов из-за поломок за несколько гонок до финиша. Чтобы сохранить его шансы на борьбу за титул, в команде решили на одном этапе получить сразу все штрафы, а затем использовать обкатанные, но с сохраненным ресурсом двигатели, до конца сезона.

В итоге, британец, получивший 60 штрафных позиций, стартовал последним, а финишировал третьим.

В новом чемпионате создать такой запас уже не получится.

Предсезонные тесты начнутся в конце февраля, однако уже в ходе компьютерного моделирования инженеры команд получили данные о том, что болиды, построенные по правилам 2017 года, станут быстрее нынешних на 3-5 секунд.

Теги: автоспорт, Формула-1
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