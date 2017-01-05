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Россия уступила США в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею

Победитель определился в серии буллитов

Россия уступила США в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею
Хоккеисты молодежной сборной России и наставник команды (в центре Валерий Брагин)
Фото: ТАСС, Елена Руско

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной России не смогли завоевать путевку в финал чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

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В полуфинале соревнования, которое проходит в Канаде, российские хоккеисты уступили сверстникам из команды США. Основное время матча завершилось вничью, в овертайме счет не изменился, в серии буллитов россияне вели, но в итоге успешнее оказались американцы. Результат встречи - 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу сборной США.

В составе россиян в основное время отличились Кирилл Капризов и Денис Гурьянов (дважды), в составе команды США - Колин Уайт (дважды) и Люк Канин. Трой Терри - автор решающего гола в серии буллитов.

В финале сборная США сыграет с победителем пары Канада - Швеция (эти команды сыграют в ночь на четверг, матч начнется в 4:00 мск). Россияне же встретятся с командой, которая в той игре уступит.

Матч за бронзу запланирован на пятницу, начало - 23:30 мск. В ночь на субботу - в 4:00 мск - стартует финал.

Теги: хоккей, молодежный ЧМ по хоккею
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