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Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" возглавил общий зачет "Дакара"

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Экипаж российского гонщика Эдуарда Николаева из команды "КАМАЗ-Мастер" вышел на первое место генеральной классификации ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков.

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Как сообщалось, в ночь на 5 января по московскому времени Николаев стал победителем третьего этапа, а в протоколе общего зачета, обнародованном на сайте ралли-рейда, он фигурировал на втором месте вслед за чехом Мартином Коломы (Tatrta). Однако, как сообщила в четверг пресс-служба соревнования, судейский комитет гонки добавил ко времени Коломы 3 штрафных минуты.

"Это позволило Николаеву (...) возглавить генеральную классификацию зачета грузовиков. Его общее время 5 часов 57 минут 56 секунд. На втором месте Коломы с отставанием 2 минуты 27 секунд. На третьем - аргентинец Федерико Вильягра на IVECO (+4.07)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Другие гонщики команды "КАМАЗ-Мастер" столкнулись с техническими и навигационными проблемами: Дмитрий Сотников показал 7-й результат (+12.35 от победителя), Антон Шибалов - 10-й (+17.11), Айрат Мардеев - 13-й (+21.55).

В других классах транспортных средств россиянам также удалось добраться до финиша: мотоциклисты Александр Иванютин и Анастасия Нифонтова показали соответственно 38-й и 112-й результаты, Сергей Карякин занял 11-е место в зачете квадроциклов, Равиль Маганов - 6-й в зачете UTV (вариант багги), а дебютант "Дакара" Сергей Шихотаров финишировал 72-м в классе автомобилей (27-м в классе джипов).

В четверг гонщикам предстоит четвертый этап протяженностью 521 км между городами Сан-Сальвадор де Жужуй и Туписа.

Теги: автоспорт, Дакар, КАМАЗ-Мастер, Эдуард Николаев
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