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Футбольный стадион для ЧМ-2018 в Сочи сдадут к концу января

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Сдача футбольного стадиона в Сочи, который примет матчи чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года, должна состояться до конца января, первый тестовый матч пройдет 28 марта, заявил министр спорта России Павел Колобков.

ЧМ-2018

На центральном стадионе "Фишт", который сейчас находится в собственности администрации Краснодарского края, заканчивается реконструкция футбольного стадиона более чем на 40 тысяч мест, сообщил он на совещании по использованию спортивных и туристических олимпийских объектов Сочи в четверг.

"В 2017 году на стадионе пройдут 4 матча Кубка конфедераций - 3 игры группового раунда и один полуфинал. В 2018 году - матч уровня до 1/4 финала чемпионата мира. Срок сдачи планируется до конца января 2017 года. А уже первое тестовое соревнование намечено на 28 марта, завершаются переговоры с одной из зарубежных команд", - сказал министр.

Кубок Конфедераций-2017, который считается генеральной репетицией Чемпионата мира по футболу - 2018, примут Москва, Петербург, Казань и Сочи. Он пройдет с 17 июня по 2 июля этого года.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград , Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

Теги: Сочи
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