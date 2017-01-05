СКА проиграл четвертый матч подряд в КХЛ

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) лидер турнирной таблицы петербургский СКА в гостях уступил финскому "Йокериту". Результат встречи - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу "Йокерита".

Таким образом, СКА проиграл четвертый матч подряд. Серия поражений началась 27 декабря в Казани, где СКА уступил местному "Ак Барсу" (3:4). Победитель той встречи определился в серии буллитов.

СКА, однако, продолжает лидировать в турнирной таблице как Западной конференции, так и чемпионата в целом.