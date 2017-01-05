Россия - Швеция. Онлайн

Хоккеисты сборных России и Швеции ведут борьбу за бронзу молодежного чемпионата мира
Денис Гурьянов приблизился к шведским воротам, бросить точно ему не дал защитник.
Острую атаку провели шведы. Мощный бросок почти с центра зоны принял на себя защитник Михаил Сергачев. Судя по его реакции, игровой эпизод получился для него болезненным
Не будет откровением сообщить, что игра проходит в Монреале, не говоря уже о Канаде
Матч начался! Россия - в красном, Швеция - преимущественно в желтом
Игра Россия - Швеция вот-вот начнется. По крайней мере, команды уже на льду. Настраиваются
Немного о сборной Швеции, а точнее - ее турнирной судьбе на этом чемпионате. Шведы выиграли все четыре матча на групповом этапе, логично финишировав на первом месте. В четвертьфинале Швеция обыграла (точнее - разгромила) Словакию (8:3), а вот в полуфинале уступила Канаде (2:5).
Да чего мелочиться? Вот вам сразу два состава)
Bronze medal game @Trekronorse v @russiahockey_en starts in a few minutes. Watch live on @TSNHockey, @TV4Sport, @MatchTV & others channels. pic.twitter.com/JZzOmrJQrH— IIHF WJC (@iihf_wjc) 5 января 2017 г.
Состав российской сборной
Час до бронзового матча МЧМ! В котором наша молодежная сборная сыграет потив Швеции. https://t.co/o6oMEXdxRv #RedMachine #СделаноВРоссии pic.twitter.com/DjdnMs67EM— Хоккей России (@russiahockey) 5 января 2017 г.
Да, чуть не забыл. Матч Россия - Швеция должен начаться в 23:30 по московскому времени.
Мы надеялись - и были близки, что надежды сбудутся - увидеть российскую команду в финале. Но, увы.
Впрочем, несмотря не вчерашне-сегодняшнюю неудачу в полуфинале против США (та игра началась в среду по московскому времени, а завершилась в четверг), игра оставила положительное впечатление, вызвав море эмоций и игровыми действиями россиян, и их характером. В целом, все было хорошо. Даже в серии буллитов вели. Ну да ладно.
"Интерфакс" предлагает текстовую трансляцию матча за третье место чемпионата мира среди молодежных команд (то бишь - не старше 20 лет). В этом матче, к сожалению, играет сборная России. Ее соперник - Швеция.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!