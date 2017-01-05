Россия - Швеция. Онлайн

Мы надеялись - и были близки, что надежды сбудутся - увидеть российскую команду в финале. Но, увы.

Впрочем, несмотря не вчерашне-сегодняшнюю неудачу в полуфинале против США (та игра началась в среду по московскому времени, а завершилась в четверг), игра оставила положительное впечатление, вызвав море эмоций и игровыми действиями россиян, и их характером. В целом, все было хорошо. Даже в серии буллитов вели. Ну да ладно.