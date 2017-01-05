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Спорт КХЛ-2016/17

ЦСКА выиграл возглавил турнирную таблицу чемпионата КХЛ

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА возглавили турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В матче очередного тура чемпионата армейцы в гостях одержали победу над рижским "Динамо" со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Это позволило ЦСКА набрать 104 очка, догнать долго лидировавшего как в Западной конференции так и в чемпионате в целом петербургского СКА, но обойти его по дополнительным показателям.

Как сообщалось, СКА в четверг потерпел четвертое поражение подряд.

Теги: хоккей, КХЛ
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